На Дворцовой площади зажгли главную елку Петербурга

На Дворцовой площади Петербурга зажгли главную новогоднюю ель. Дерево высотой 23 м засияло яркими огнями. В церемонии приняли участие Дед Мороз и Снегурочка. На площадь приехали сотни петербуржцев и гостей города, передает телеканал «Известия». Ель нарядили в стиле 1960-х годов. Дерево украсили серпантином и гирляндами из разноцветных флажков. На ель повесили шары, снеговиков и игрушки в виде щелкунчиков. На верхушке засияла пятиконечная звезда. Прямо на площади заработала «новогодняя почта». Поздравление можно отправить в любую точку страны.

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