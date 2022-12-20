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В Подмосковье акция по утилизации новогодних елок начнется 15 января

Главный новогодний городок начали устанавливать во Владивостоке

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Во Владивостоке стартовал монтаж главного новогоднего городка, он будет располагаться на центральной площади. Об этом сообщает городская администрация.

На центральной площади обустроят каток и горку, смонтируют различные световые фигуры. Как рассказала вице-мэр Владивостока Дарья Стегний, на катке разместят фудгородок, попасть в него можно будет как через ледовое пространство, так и через специальные мостовые переходы.

«При разработке фирменного стиля и концепции художников вдохновляли формы и мотивы балета «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра. Пиктограммы и значки объединяют в единое полотно знакомые каждому человеку новогодние и архитектурные образы», — цитирует Дарью Стегний РИА «Восток-Медиа».

Как отмечает агентство, в различных районах города продолжается установка елок. Владельцы магазинов и кафе тоже активно украшают свои витрины и залы. В ближайшее время начнется монтаж праздничной иллюминации на улицах и площадях Владивостока.

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