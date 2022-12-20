Американский полковник допустил использование Польши против России

Вашингтон может вступить в прямую конфронтацию против России, отправив американских солдат из Польши на Украину. Об этом 20 декабря в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

По его мнению, о подобном решении может объявить президент США Джо Байден.

«Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности», — привел он примерное заявление политика.

Макгрегор напомнил, что во властных структурах США часто слышны разговоры о потенциале Польши для американских военных как «плацдарма против России».

Он отметил, что наступление американцев будет сопровождаться речами о мире, демократии и свободе. Дальнейшее «будет похоже на Вьетнам», подчеркнул он.

«Только в этот раз речь идет не о Вьетнаме, а о России, великой державе», — предупредил полковник в отставке.

Ранее, 18 декабря, Макгрегор отметил , что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире. Также он отмечал, что США своими действиями прямо дали понять России, что не желают мирного разрешения украинского кризиса.

Вашингтон не намерен прикладывать усилия для прекращения огня, так как считает это фактически равнозначно признанию поражения, добавил полковник.

10 ноября Макгрегор заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите населения Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Ситуация обострилась в середине февраля этого года из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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