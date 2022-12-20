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Правительство России продлило программу бесплатного переобучения на следующие два года

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Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на следующие два года программы бесплатного обучения граждан по наиболее востребованным профессиям в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В правительстве ожидают, что в 2023 году не менее 138 тыс. человек смогут получить пользующуюся спросом профессию или дополнительное образование, а в 2024 году — не менее 104 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Бесплатное переобучение или получение дополнительного профессионального образования будут доступны в том числе безработным гражданам, сотрудникам, находящимся под риском увольнения, отдельным категориям граждан в возрасте до 35 лет, людям старше 50 лет, женщинам с маленькими детьми, а также беженцам с Украины. В 2023 году на эти цели в бюджете заложено более 8,2 млрд рублей, в 2024 году — более 6,2 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

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