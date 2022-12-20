Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Группа хулиганов забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве
Мир
Маск начал искать нового генерального директора Twitter
Мир
Tribune заявила о невозможности победы Украины при уровне потерь ВСУ
Наука
«Роскосмос» сообщил о прибытии в ЦПК кандидатов в космонавты из Белоруссии
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Мир
Уоллес назвал маловероятным участие Белоруссии в конфликте на Украине
Мир
Журнал The Economist признал Украину государством года
Мир
В Киеве заявили о готовности принять Саакашвили и обеспечить его лечение
Туризм
В РСТ заявили об отсутствии снижения спроса на туры в Египет из-за ситуации с iFly
Мир
Действие соглашения РФ и Украины о признании документов об образовании прекращено
Спорт
В Аргентине погиб еще один болельщик после победы сборной на ЧМ-2022
Общество
В Подмосковье акция по утилизации новогодних елок начнется 15 января

Автор Newsweek Рахман: Россия развернула непобедимое оружие Путина, систему «Авангард»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия активно разворачивает считающуюся непобедимой новейшую боевую систему «Авангард». Об этом 18 декабря в статье для Newsweek написала Халеда Рахман.

Гарантия безопасности
О каком новейшем вооружении рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Она напомнила, что это вооружение — гиперзвуковой планирующий боевой блок — президент РФ Владимир Путин представил в марте 2018 года. Комплекс способен развивать скорость в 27 раз выше скорости звука. Перехватить его невозможно, отметила журналист.

«Авангард» — одна из двух систем, разработанных в России, которые «способны летать по траектории над южным полюсом, чтобы приблизиться к континентальной части США с юга», — напомнила она о выдержке из отчета Национального центра воздушной и космической разведки США за 2020 год.

Комплекс может нести ядерную или обычную боевую нагрузку, подчеркнула она.

Также Рахман добавила, что 17 декабря в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». Вооружение получила 13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия.

До гиперзвуковой скорости боевой комплекс разгоняет жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования МБР УР-100Н УТТХ с дальностью стрельбы более 10 тыс. км. В перспективе носителем «Авангарда» станет новейшая МБР тяжелого класса РС-28 «Сармат», отмечает «Газета.Ru».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022