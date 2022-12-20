Автор Newsweek Рахман: Россия развернула непобедимое оружие Путина, систему «Авангард»

Россия активно разворачивает считающуюся непобедимой новейшую боевую систему «Авангард». Об этом 18 декабря в статье для Newsweek написала Халеда Рахман.

Она напомнила, что это вооружение — гиперзвуковой планирующий боевой блок — президент РФ Владимир Путин представил в марте 2018 года. Комплекс способен развивать скорость в 27 раз выше скорости звука. Перехватить его невозможно, отметила журналист.

«Авангард» — одна из двух систем, разработанных в России, которые «способны летать по траектории над южным полюсом, чтобы приблизиться к континентальной части США с юга», — напомнила она о выдержке из отчета Национального центра воздушной и космической разведки США за 2020 год.

Комплекс может нести ядерную или обычную боевую нагрузку, подчеркнула она.

Также Рахман добавила, что 17 декабря в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». Вооружение получила 13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия.

До гиперзвуковой скорости боевой комплекс разгоняет жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования МБР УР-100Н УТТХ с дальностью стрельбы более 10 тыс. км. В перспективе носителем «Авангарда» станет новейшая МБР тяжелого класса РС-28 «Сармат», отмечает «Газета.Ru».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.