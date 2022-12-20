Группа хулиганов забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве

Группа людей забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве. На появившихся в Сети кадрах видно, как неизвестные в масках бросают во двор дипмиссии несколько кувалд.

Как сообщили «РИА Новости» в посольстве, при инциденте никто не пострадал, материального ущерба диппредставительству также не было нанесено.

Ранее, в августе, кенгуру пытался попасть на территорию российского посольства в Австралии и атаковал ворота дипмиссии. Животное ушло после двух неудачных попыток пролезть между прутьями ворот.