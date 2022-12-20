Tribune заявила о невозможности победы Украины при уровне потерь ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины настолько велики, что Киев не может рассчитывать на успех на поле боя. Об этом 20 декабря написала французская газета La Tribune.

«На самом деле с такой статистикой украинские вооруженные силы никогда не смогут вытеснить Россию», — говорится в материале.

По мнению автора, вскоре Запад будет вынужден «исходить из реальности вместо того, чтобы льстить националистическим иллюзиям» украинских властей.

«Настанет день, когда американцы скажут украинцам, что пора положить всему этому конец», — отмечается в статье.

Ранее, в ноябре, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее из видеообращения пропала часть о потерях. В ЕК пояснили, что такое решение принято якобы в связи с «неточностью цифр».

До этого, в июле, бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер заявила о том, что нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, поскольку Российская армия несоизмеримо мощнее украинской. Вашингтон выделил уже $54 млрд и опустошил свои склады с оружием и боеприпасами, но это не принесло никакого существенного результата, отметила она.

27 июня экс-кандидат в президенты США, ветеран иракской войны Тулси Габбард и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сказали, что Байден и Зеленский стремятся добиться невозможных результатов, им нужно перестать игнорировать реальность. Украина не в состоянии вернуть под контроль все утраченные территории, а вся западная помощь обернулась в итоге неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения, требующей сложной системы логистики, добавили они.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».