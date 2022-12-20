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Tribune заявила о невозможности победы Украины при уровне потерь ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Потери Вооруженных сил Украины настолько велики, что Киев не может рассчитывать на успех на поле боя. Об этом 20 декабря написала французская газета La Tribune.

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«На самом деле с такой статистикой украинские вооруженные силы никогда не смогут вытеснить Россию», — говорится в материале.

По мнению автора, вскоре Запад будет вынужден «исходить из реальности вместо того, чтобы льстить националистическим иллюзиям» украинских властей.

«Настанет день, когда американцы скажут украинцам, что пора положить всему этому конец», — отмечается в статье.

Ранее, в ноябре, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее из видеообращения пропала часть о потерях. В ЕК пояснили, что такое решение принято якобы в связи с «неточностью цифр».

До этого, в июле, бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер заявила о том, что нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, поскольку Российская армия несоизмеримо мощнее украинской. Вашингтон выделил уже $54 млрд и опустошил свои склады с оружием и боеприпасами, но это не принесло никакого существенного результата, отметила она.

27 июня экс-кандидат в президенты США, ветеран иракской войны Тулси Габбард и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сказали, что Байден и Зеленский стремятся добиться невозможных результатов, им нужно перестать игнорировать реальность. Украина не в состоянии вернуть под контроль все утраченные территории, а вся западная помощь обернулась в итоге неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения, требующей сложной системы логистики, добавили они.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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