В Москве в новогоднюю ночь не разрешат запускать фейерверки

В Москве не разрешат запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Пиротехника будет под запретом согласно закону «О тишине», о чем сообщило столичное МЧС. Эмбарго будет действовать 31 декабря после 23:00. Ведомство напомнило, что за нарушение закона грозит административная ответственность. Однако это не значит, что салюты полностью будут запрещены: для запуска бытовой пиротехники в разных районах города власти определят специальные площадки. Места для фейерверков выберет городская комиссия. Власти тоже не планируют высотные фейерверки в праздничные дни, уточнили в ведомстве.

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