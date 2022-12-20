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Пробки в Москве достигли 10 баллов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пробки в Москве во вторник, 20 декабря, к вечеру достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

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Согласно картам, самая трудная обстановка наблюдается в центре столицы. Самые большие пробки — на Садовом кольце. Кроме того, существенно затруднено движение на Котельнической, Софийской и Болотной набережных. Такая же обстановка на Бульварном кольце — от Рождественского до Петровского бульвара, а также на Тверском и Чистопрудном бульварах, на улицах Мясницкая, Большая Лубянка, Петровка, Большая Дмитровка, Воздвиженка.

Ранее в этот день Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о возможных пробках до 10 баллов. Для поездок по городу рекомендовалось пользоваться наземным городским транспортом, метро и МЦК.

19 декабря сообщалось, что высота сугробов в столице достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

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