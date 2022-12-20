Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным участие Белоруссии в конфликте на Украине. Об этом он заявил во вторник, 20 декабря, во время выступления в британском парламенте.

«В настоящий момент я считаю маловероятным, что Белоруссия присоединится [к конфликту] в краткосрочной перспективе», — сказал он, отвечая на вопросы парламентариев после своего заявления по Украине.

Политик также отметил отсутствие белорусских войск в зоне конфликта. При этом он указал, что Белоруссия якобы позволила использовать свою территорию для запуска систем вооружения.

Кроме того, Уоллес заявил, что в течение года поддерживал коммуникацию с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу во избежание просчетов и риска эскалации. В то же время он добавил, что Британия оказывает помощь Украине в координировании систем противовоздушной обороны (ПВО). Консультации Лондона, по его словам, помогают Киеву уничтожать якобы «российские или иранские дроны-камикадзе».

Ранее, в октябре, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика принимает участие в специальной военной операции (СВО) России, однако свой воинский контингент в зону конфликта не посылает. Как пояснил белорусский лидер, участие Белоруссии в спецоперации заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию своей страны, а также ударов со стороны Польши, Латвии и Литвы.

Позднее, в конце ноября, Лукашенко призвал Киев начать мирные переговоры с Россией для того, чтобы избежать полного уничтожения Украины. Белорусский лидер также заявлял, что решить конфликт можно за неделю.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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