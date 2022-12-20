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Журнал The Economist признал Украину государством года

Британский журнал The Economist признал Украину государством года
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oleksii Chumachenko
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Авторы и редакторы британского журнала The Economist выбрали Украину государством года. Об этом 20 декабря говорится в сообщении на сайте издания.

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«Честь обычно достается стране, которая, на наш взгляд, больше всего развилась за предыдущие 12 месяцев», — отметили авторы публикации.

Они отметили, что, несмотря на то что жизнь большинства украинцев ухудшилась с началом российской спецоперации, украинцы проявили четыре важнейших качества. Первым в статье упоминается героизм, вторым — изобретательность. Третьим журналисты назвали стойкость. Также украинцы, противостоящие российской армии, якобы защищают соседние страны, отметили авторы статьи.

«Их борьба далека от завершения, но пример в 2022 году был непревзойденным», — заключили журналисты.

Накануне, 19 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в «анти-Россию». По словам главы МИДа, данная реакция отразила понимание Западом того, что действия Москвы обеспечили провал его геополитических планов.

По словам дипломата, главным итогом года стало понимание того, кому можно верить, а кому нет.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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