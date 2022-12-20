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В Киеве заявили о готовности принять Саакашвили и обеспечить его лечение

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Фото: ТАСС/EPA/IRAKLI GEDENIDZE
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Украина готова принять у себя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также обеспечить его безопасность и лечение. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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«Невозможно смотреть, как человек, которого ты знаешь, умирает в прямом эфире телевидения», – написал чиновник в своем Twitter.

По его словам, в лице Саакашвили «убивают» историю Грузии.

В тот же день председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что представители украинских властей участвовали в оправке Саакашвили на родину и именно поэтому сейчас добиваются его освобождения.

Ранее в этот день президент Зеленский в Telegram-канале призвал власти Грузии перевести Саакашвили в любую больницу Украины, другой европейской страны или США. Оппозиционный депутат грузинского парламента Алеко Елисашвили назвал требование Зеленского неадекватным и выразил мнение, что его призыв является вмешательством во внутренние дела Грузии.

19 декабря руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани сообщила, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Большинство тяжелых диагнозов политика могут быть связаны с отравлением, отметила она.

14 декабря пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии обнародовала видео, на котором, как утверждают в ведомстве, Саакашвили симулирует болезни, оскорбляет медперсонал клиники, агрессивно ведет себя с сотрудниками учреждения.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В мае текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. Спустя несколько месяцев, 19 ноября, его мать Гиули Аласания также рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Адвокат политика сообщал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

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