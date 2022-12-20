В РСТ заявили об отсутствии снижения спроса на туры в Египет из-за ситуации с iFly
Отмена рейсов авиакомпании IFly в Египет не повлияла на продажи туров в этом направлении. Об этом сообщила во вторник, 20 декабря, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, со ссылкой на данные турагентств.
«Спрос накануне Нового года остается стабильным. Аннуляций забронированных туров также почти нет», — сказала Тюрина «Интерфаксу».
Она также указала на то, что ситуация с IFly наглядно демонстрирует, что туры в другие страны лучше и надежнее покупать у туроператора, чем самостоятельно пытаться организовать свой отдых.
«Немало туристов вовремя не вылетели из Египта домой, но туроператоры оплатили им и проживание в отелях 4-5*, и питание. А самостоятельным туристам приходится самим платить за гостиницу в дни ожидания вылета», — отметила она.
Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет. 15 декабря она не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно. Сообщалось, что авиаперевозчик может полностью прекратить полеты в эту страну в преддверии Нового года.
В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций. Тогда была направлена просьба в Росавиацию разрешить полеты над территорией Сирии. Однако в ведомстве заявили, что регион потенциально опасный для полетов гражданских самолетов, и рекомендовали пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний.
К 19 декабря iFly смогла вывезти из Египта в Россию более 800 человек на рейсах Red Wings. Еще около 1 тыс. человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию.