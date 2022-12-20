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Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы

Суд приговорил к восьми годам колонии женщину, закопавшую живьем собственную мать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жительницу Волгоградской области за убийство матери. Об этом 20 декабря сообщило на своем сайте Следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.

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Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («убийство»).

Ссора между 52-летней пенсионеркой и ее дочерью произошла в июне 2022 года на территории частного дома в селе Ольховка. Молодая женщина была пьяна. Она взяла молоток и ударила им свою мать.

«Не остановившись на этом, виновная стала душить пенсионерку, после чего вытащила тело женщины во двор домовладения, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей», — отметили следователи.

Пенсионерка умерла от удушья.

Ранее во вторник Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам колонии убийцу продавщицы в магазине интимных товаров. Осужденный нанес потерпевшей около 20 ударов ножом.

Злоумышленник скрылся, похитив два предмета ассортимента на сумму около 2,6 тыс. рублей.

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