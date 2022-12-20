Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жительницу Волгоградской области за убийство матери. Об этом 20 декабря сообщило на своем сайте Следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.
Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («убийство»).
Ссора между 52-летней пенсионеркой и ее дочерью произошла в июне 2022 года на территории частного дома в селе Ольховка. Молодая женщина была пьяна. Она взяла молоток и ударила им свою мать.
«Не остановившись на этом, виновная стала душить пенсионерку, после чего вытащила тело женщины во двор домовладения, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей», — отметили следователи.
Пенсионерка умерла от удушья.
Ранее во вторник Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам колонии убийцу продавщицы в магазине интимных товаров. Осужденный нанес потерпевшей около 20 ударов ножом.
Злоумышленник скрылся, похитив два предмета ассортимента на сумму около 2,6 тыс. рублей.