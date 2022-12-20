В Подмосковье акция по утилизации новогодних елок начнется 15 января

Акция «Подари своей елке вторую жизнь» пройдет в Московской области с 15 января по 15 февраля 2023 года. Об этом министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский сообщил во вторник, 20 декабря.

Жители смогут сдать новогоднее дерево в пункты приема, откуда затем сырье отправят на переработку.

«Проведение акции позволит увеличить объем отходов для переработки во вторсырье и правильно утилизировать старые новогодние ели. Это также поддержит порядок на контейнерных площадках многоквартирных домов и окажет содействие восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья», — цитирует его телеканал «360».

Еловые ветки отвозят на животноводческие фермы для изготовления кормов, а древесину превращают в щепку, которую используют весной при посадках саженцев.

Еловые ветки, которые впоследствии отвозят на животноводческие фермы для изготовления кормов, богаты витаминами и особенно полезны для животных в зимний период. Кроме того, стволы деревьев превратят в щепу. Она пойдет на компост в местах высадки саженцев в рамках акции «Лес Победы», пишет РИАМО.

В этом году на территории региона будут работать около 230 точек приема.

В 2022 году ели можно было сдать на переработку в 215 пунктах. В каждом городском округе Подмосковья работало как минимум по два пункта приема деревьев. Новогодние елки также можно было привезти на площадки «Мегабак».