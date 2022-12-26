Празднование Киккской иконы Божией Матери: история, молитвы, запреты

На следующий день после Рождества Христова, 8 января, православные чествуют Киккскую икону Божией Матери, также известную как Милостивая. Это одна из наиболее почитаемых святынь, по поверьям, обладающая чудотворными свойствами. Об истории и традициях празднования знаменательного дня читайте в материале «Известий».

Когда празднуется Киккская икона Божией Матери – 2023

У этой святыни есть сразу два праздничных дня — 28 ноября (12 ноября по старому стилю) и 8 января (26 декабря по старому стилю). В эти дни верующие прославляют мудрость и доброту Богоматери и чудеса, которые она несет своим земным детям.

На иконе Богородица изображена с младенцем-Христом. Его поза необычна, ручки и ножки повернуты так, будто ребенок играет на руках у матери.

История Киккской иконы Божией Матери

Считается, что автором иконы был святой евангелист Лука. Название Киккской она получила из-за горы Киккос на острове Кипр. Автор иконы передал ее в Египет вместе с двумя другими образами, и там она хранилась до X века. В 980 году гонения на христиан вынудили священнослужителей перевезти святыню в Царьград.

В начале XII века правитель Кипра Мануил Вутомити отправился на охоту в горы и сбился с пути. Там он встретил старца Исаию и попросил указать ему дорогу. Но святой не хотел быть узнанным и поспешил удалиться. Тогда разгневанный правитель жестоко избил старца, за что на него была наслана божья кара — неведомый недуг, сопровождаемый параличом.

Тогда Мануил раскаялся и обратился к Богу. Он попросил у Исаии прощения, и вскоре владыке явилось видение — чтобы выздороветь, он должен был привезти икону Богоматери, написанную Лукой, на Кипр.

Царьградом в то время правил император Алексия Комнин. Его дочь была тяжело больна, а недуг ее был до странности схож с хворью Мануила. Правитель Кипра прибыл в Царьград и, застав безутешного императора, рассказал ему о цели визита.

Комнин не сразу пожелал расставаться со святыней, изготовил точный список с нее и предложил Маниулу распознать подлинник. Но дочь императора вновь заболела, а явившаяся во сне к правителю Богородица наказала отдать икону. Тогда владыка распорядился с честью сопроводить образ к берегам Кипра.

Где сейчас находится Киккская икона Божией Матери

И по сей день святыня хранится на Кипре, на горе Киккос. После прибытия иконы там был возведен Киккский мужской монастырь. По церковной традиции образ до половины скрыт завесой, по которой вышит контур образа. Считается, что тот, кто посмеет приоткрыть пелену, лишится зрения. Священнослужители же открывают икону лишь раз в году, вынося ее на вершину горы и прося Богоматерь ниспослать богатый урожай. Но даже тогда они не решаются взглянуть на лик Богородицы.

Списки и чудеса Киккской иконы Божией Матери

Киккскую икону Богоматери с Иисусом на руках воссоздали во многих частях мира: на фресках и полотнах, в изобразительном искусстве и архитектуре. Некоторые детали были изменены: поза младенца, поворот головы, цвет фона, взгляд Богоматери.

Самым ранним списком считается образ, который хранится в Египте на горе Синай, в монастыре святой Екатерины. Он был создан в первой половине XII века. В свою очередь, в Греции находятся список храма иконы Божией Матери в Салониках и Фессалоникийский список.

Первые списки Милостивой Богородицы на Руси датируются концом XVI века. Среди самых известных — «Елеуса Киккотисса», которая находится в Третьяковской галерее, и «Богоматерь Елеуса Киккская», что в Суздальском музее. В Зачатовском монастыре хранится список, датируемый XVIII веком. На нем Богородица изображена с одним открытым ухом. Она будто слушает молитвы, обращенные к ней, за что образ получил в народе название «Слушательница».

Предания о чудесах, сотворенных иконой, передаются из поколения в поколение и в наши дни. Так, считается, что образ способен исцелять болезни, даровать речь немым и зрение слепым. По историческим свидетельствами, икона поразительным образом уцелела во время пожара в Киккском монастыре, а при его восстановлении обрушилась крыша, но никто из рабочих не пострадал, якобы защищенные милостью Богородицы.

Значение Киккской иконы Божией Матери

На иконе Богородица изображена, прижавшись щекой к щеке младенца — этот жест символизирует любовь между сыном и матерью, а также безграничную любовь ко всему человечеству. Кроме того, икона напоминает людям о великой жертве Господа, совершенной ради них и отпущения грехов.

К образу съезжаются паломники со всего мира, а в дни почитания проводятся богослужения и читаются молитвы Милостивой иконе. Святыне посвящено и немало стихов и других художественных произведений.

В чем помогает Киккская икона Божией Матери

Прихожане просит Богоматерь о милости к себе и своим близким. Чаще всего Небесную Деву просят об исцелении от болезней и травм, девушки молят об исцелении от бесплодия и зачатии младенца. Обращаются хранительницы очага и с мольбой о благополучии в семье, прекращении ссор и установлении гармонии в доме.

Священнослужители каждый год просят Богородицу о дожде в засушливые времена и о богатом урожае, а иногда и о прекращении стихийных бедствий или эпидемий.

Молитвы чудотворной Киккской иконе Божией Матери

В день празднования иконы в храмах, где хранятся списки, проводится служба, священнослужители читают акафист Богородице. В Москве богослужение проходит в Зачатьевском монастыре. В начале и конце ритуала поется тропарь.

Что нельзя делать в день Киккской иконы Божией Матери

В светлую дату почитания иконы нельзя поддаваться дурным помыслам и совершать поступки во вред другим. Нужно избегать споров и конфликтов с близкими, категорически запрещено кричать и поднимать руку на членов семьи. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся или пренебрегать гостеприимством.

День празднования иконы считается неблагоприятным для новых начинаний, в особенности переезда. А девушкам, которые желают создать семью, не рекомендуется проводить день в исключительно женской компании.

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