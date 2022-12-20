Открыты дополнительные рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск

Из Москвы в Южно-Сахалинск ввели дополнительные рейсы. Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» будут отправляться из российской столицы в столицу Сахалина 25, 28, 29 и 30 декабря, а также 7 и 8 января следующего года.

ИА SakhalinMedia уточняет, что вылеты будут осуществляться из Шереметьево. Прибытие рейса в Южно-Сахалинск — в 12.35. Обратно в Москву он отправится в 15.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Карелии в 2023 году планируют запустить самолеты из Петрозаводска в Минеральные Воды, Калининград, Сочи, Мурманск. При этом республика не попала в список регионов, в которых в следующем году будут субсидироваться авиаперевозки.