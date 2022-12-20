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Водитель спецтехники погиб в ДТП на территории карьера на Сахалине

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В Сахалинской области в результате ДТП, случившегося на территории карьера, погиб водитель спецтехники. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла утром 20 декабря на территории карьера «Старорусский». По предварительным данным, 21-летний водитель спецтехники Hyundai Gold, двигаясь по технологическому проезду, не справился с управлением.

Машина вылетела в правый кювет и опрокинулась. Водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия медиков скорой помощи, пишет ИА SakhalinMedia.

По факту случившегося организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

10 ноября в квартале «Металлист» в Златоусте (Челябинская область) грузовик MAN съехал в котлован, где двое рабочих 1994 и 1996 годов рождения сваривали трубы. Молодые люди погибли. По словам водителя, у машины отказали тормоза.

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