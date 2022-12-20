Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах

Президент России Владимир Путин и новый лидер Бразилии Лула да Силва поговорили по телефону. В ходе этого диалога Путин поздравил своего коллегу с победой на выборах, сообщили 20 декабря в Кремле.

«Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным Президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил его с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность пожелал успехов в государственной деятельности», — сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Кроме того, обе стороны выразили уверенность в том, что партнерство двух стран будет и дальше развиваться во всех сферах и областях. Лидеры также условились продолжать поддерживать личные контакты.

Ранее, 3 ноября, посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий заявил о том, что страна с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой не изменит принципиальную позицию неприятия антироссийских санкций.

Ранее уже занимавший пост главы государства да Силва победил на выборах 31 октября.

МИД РФ заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве отметили, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».