Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета в ДНР за сутки
Мир
Оппозиция в Австрии назвала потолок цен на газ в €180 неадекватной мерой
Мир
Президент Хорватии посоветовал премьеру поехать воевать на Украину
Армия
Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны
Наука
Ученые заявили об угрозе массового вымирания на Земле к 2100 году
Мир
Захарова заявила о тоталитарной цензуре Запада против медиа РФ
Мир
В Грузии заявили об участии властей Украины в отправке Саакашвили на родину
Мир
Болельщик сборной Аргентины по футболу умер во время праздничных гуляний
Мир
В магазинах Венгрии ввели ограничения на продажу продуктов
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на газопроводе в Чувашии
Мир
Синоптики спрогнозировали предстоящий год одним из самых жарких в истории
Мир
США заложили в бюджет более $17 млрд на ядерный арсенал

Путин поздравил президента Бразилии с победой на выборах

0
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и новый лидер Бразилии Лула да Силва поговорили по телефону. В ходе этого диалога Путин поздравил своего коллегу с победой на выборах, сообщили 20 декабря в Кремле.

Старый новый ход: Лула да Силва станет президентом Бразилии
Чего ждать от проигравшего Жаира Болсонару и изменятся ли отношения с Россией

«Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным Президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил его с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность пожелал успехов в государственной деятельности», — сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Кроме того, обе стороны выразили уверенность в том, что партнерство двух стран будет и дальше развиваться во всех сферах и областях. Лидеры также условились продолжать поддерживать личные контакты.

Ранее, 3 ноября, посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий заявил о том, что страна с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой не изменит принципиальную позицию неприятия антироссийских санкций.

Ранее уже занимавший пост главы государства да Силва победил на выборах 31 октября.

МИД РФ заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве отметили, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022