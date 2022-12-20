Еще одну ледовую переправу открыли в Якутии
В Якутии открыли еще одну ледовую переправу через реку Вилюй. Она расположена на территории Нюрбинского района, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Во вторник, 20 декабря, к эксплуатации допущена переправа село Антоновка – Угодье. Ее грузоподъемность составляет 4 т.
Также было принято решение о повышении грузоподъемности на переправе село Амга – село Усть-Мая в Амгинском районе. Теперь выезд на лед разрешен транспорту массой до 10 т.
На сегодняшний день на территории Якутии действуют 28 ледовых переправ.
Ранее сообщалось, что с 5 января 2023 года в республике планируется открыть переправу через Лену Якутск – Нижний Бестях.