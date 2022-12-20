ЦОДД предупредил о пробках до 10 баллов на дорогах Москвы
Столичным автомобилистам рекомендуется отложить поездки на личном транспорте до 20:00 из-за возможных пробок до 10 баллов. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила во вторник, 20 декабря, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«Это поможет коммунальным службам быстрее убрать дороги, а вам сэкономить время», — говорится в тексте.
Для поездок по городу рекомендуется пользоваться наземным городским транспортом, метро и МЦК, пишет «Москва 24».
Движение осложнено в центре города, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области, а также в местах проведения работ, передает агентство городских новостей «Москва».
19 декабря сообщалось, что высота сугробов в столице достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается, передает Федеральное агентство новостей.