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ЦОДД предупредил о пробках до 10 баллов на дорогах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столичным автомобилистам рекомендуется отложить поездки на личном транспорте до 20:00 из-за возможных пробок до 10 баллов. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила во вторник, 20 декабря, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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«Это поможет коммунальным службам быстрее убрать дороги, а вам сэкономить время», — говорится в тексте.

Для поездок по городу рекомендуется пользоваться наземным городским транспортом, метро и МЦК, пишет «Москва 24».

Движение осложнено в центре города, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области, а также в местах проведения работ, передает агентство городских новостей «Москва».

19 декабря сообщалось, что высота сугробов в столице достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается, передает Федеральное агентство новостей.

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