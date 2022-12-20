Эксперт объяснил заявки Польши и Германии на прокачку российской нефти

Заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», которые российская компания «Транснефть» получила от Польши и Германии, напрямую связаны с обеспечением нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Шведт (Бранденбург), считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 20 декабря.

«Я думаю, что, во-первых, это напрямую связано с обеспечением нефтеперерабатывающего завода, который находится в городе Шведт. У поляков была обязанность обеспечить этот НПЗ нефтью минимум на 70%», — уточнил он.

Как отметил эксперт, изначально этот НПЗ был ориентирован на российскую нефть. Германии и Польше не удается быстро найти для завода альтернативу энергоресурсу из России.

При этом Гулиев обратил внимание, что страны запросили немаленькие объемы.

«В ближайшие год-два, возможно, такие объемы будут запрашиваться», — предположил он, добавив, что в дальнейшем, вероятно, запросы могут уменьшаться.

О том, что «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии, ранее в этот день сообщил глава российской компании Николай Токарев. Так, польские потребители запросили 360 тыс. т на декабрь и 3 млн т на следующий год. ФРГ подала заявку на I квартал 2023 года. Токарев подчеркнул, что ранее представители этих стран заявляли об отказе от поставок из РФ.

Газета Die Welt 26 ноября написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с января 2023 года по российским трубопроводам в Германию не должно поступать ни капли нефти.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» была создана в 1964 году. Трубопровод тянется по РФ, а затем разветвляется на два участка.