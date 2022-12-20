Пассажир упал на рельсы на серой ветке метро Москвы
Пассажир упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Об этом 20 декабря говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Человек упал на станции метро «Менделеевская».
«На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — отметили транспортники.
Подробности ЧП уточняются.
В пятницу, 16 декабря, человек упал на рельсы на Сокольнической ветке Московского метрополитена. Из-за инцидента приостанавливали движение поездов от «Парка Культуры» до «Комсомольской».
«Известиям» поступила информация, что пассажир погиб.