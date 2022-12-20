Два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Приангарье
В Аларском районе Иркутской области в результате столкновения легковой и грузовой машин погибли два человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла в ночь на 20 декабря на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Недалеко от села Кутулик 61-летний водитель легковой Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes-Benz Actros.
В результате столкновения водитель легковушки и пассажир погибли на месте. Водитель большегруза не пострадал, пишет ИА IrkutskMedia.
Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются, организована проверка.
19 декабря на автодороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае грузовики DAF и «КамАЗ» столкнулись с легковым автомобилем Toyota Corolla. Водитель легковушки погиб.