Природное появление

24 декабря состоится цифровая премьера фильма «Большой. Сезон», режиссер и сценарист которого Анастасия Попова ранее ничего о театральном искусстве не снимала. Известность ей и ее команде (соавтор сценария — Марина Бандиленко, оператор — Александр Кипер) принесла документалка «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Картина вышла в 2021-м, завоевала «Золотого орла» в категории «Лучший неигровой фильм», получила хорошие места в бокс-офисах, а год спустя появилась уже в повторном прокате.

Юма — это детеныш байкальской нерпы. Перед зрителями проходит ее полная невзгод и опасностей жизнь от рождения до летней миграции на Ушканьи острова — по достижению их нерпы считаются взрослыми. Кроме документально-игровой линии в фильме есть еще две. Научно-популярная с потрясающе снятыми красотами Байкала, в том числе подводными, повествует об уникальной природной стихии. И этно-мифологическая, где старик-бурят рассказывает внуку об истории священного моря и о том, как много требует оно от зверей и людей, если те действительно хотят жить с ним в согласии.

К чему эта преамбула? К тому, что фильм «Большой. Сезон» сделан ровно по тем же драматургическим лекалам. Без каких-либо отступлений и поправок на место действия.

Был великий русский бренд Байкал — стал не менее великий Большой театр.

Был календарный цикл рождения и взросления — стал театральный сезон в тех же временных рамках: от старта осенью до завершения летом.

Был научно-популярный фильм о красотах озера — стал того же рода экскурс в оба здания Большого театра и в первую очередь святая святых, на Историческую сцену.

Пожилого бурята с ритуальными мифами заместили руководящие лица ГАБТа, не менее доходчиво объясняющие, почему этот театр под стать природной стихии и почему, чтобы слиться с ним, требуется включенность на 24, а то и 48 часов в сутки.

Наконец, вишенка на торте — своя Юма. Не одна, а две, по числу трупп: балетная девушка Марго и оперный юноша Андрей. Преодолев угрозы и опасности в виде собственной лени и нерадивости, сомнений и неудач, они, думается, достигнут своих Ушканьих островов.

Как байкальскую Юму опекают взрослые особи, так и молодых героев фильма о Большом наставляют, журят, оберегают старшие товарищи. Упорным трудом и самоотверженностью они уже заслужили право стать неотъемлемой частью Бай… простите, Большого. Их истории должны вдохновлять танцовщицу и певца.

Скажу сразу: на полноценные сюжеты о двух Юмах авторов не хватило. Рассказ о Марго выглядит намного подробнее и ярче повествования об Андрее, который к тому же не участвует в постановке «Мазепы», центральном сюжете оперного раздела. Впрочем, вся балетная часть картины прописана и сделана в разы лучше. В истории Марго даже есть суперперсонаж — худрук балетной труппы Большого театра, аналог строгой, но справедливой мамы-нерпы.

Бедную Марго он гоняет в хвост и в гриву, и девушка, надо полагать, танцует всё лучше и лучше. В точности об этом судить нельзя: развернутых фрагментов, демонстрирующих ее прогресс, мы не видим. По сравнению с байкальской Юмой, где взросление показано в деталях, — явная недоработка. Зато Махарбек Вазиев и Маргарита Шрайнер очень убедительны в ролях строгого наставника и робкой ученицы, с видимым удовольствием отрабатывая постановочные эпизоды. Но от «Верю!» я бы воздержалась. Героиня к моменту съемок возраст Юмы давно превзошла — уже лет девять танцует в Большом и вполне сложилась как артистка.

Лучшая часть фильма «Большой. Сезон» — научно-популярная, та, что про красоты. Собственно, как и в фильме про Байкал. Если оператор умеет снимать, ему без разницы, что снимать. Одинаково красиво он сделает волны на озере и вилис на кладбище, даль ледяного пространства и завораживающую темноту пустого зрительного зала.

Порадовал также раздел «Старшие товарищи» с участием Владислава Лантратова и Дениса Савина, где опять-таки отлично снят мужской дуэт из «Нуреева» и соло Леонта из «Зимней сказки». А главное — здесь торжествует справедливость: показано, как Вазиев объявляет Савина премьером. «Все роли, которые он танцует, становятся главными. Не могу больше на это смотреть», — сказал он. Тут-то фильм съезжает с байкальских лекал: в природе делается только то, что природой запланировано. В балете, оказывается, премьером может стать человек, который по природным данным ни минуты не принц и не герой.

Судя по отдельным сюжетикам, пристегнутым к основным линиям, материала было снято много, и в задуманную концепцию он уместился далеко не весь. Вот прима, названная Вазиевым лучшей классической балериной мира, говорит, что в Большом театре она не служит, как принято говорить, а тяжело, на износ работает. Вот музрук и приглашенный из драмы режиссер вступают в непостановочную полемику о том, что считать в «Мазепе» определяющим — волю композитора или чтобы зрителю интересно было. Любопытные, действительно творческие, неразвернувшиеся заделы, которых просто жаль.

Но что сейчас судить о том, кабы да абы. Главная проблема нового фильма о Большом не в нем, а в нынешней ситуации. Из-за нее он устарел задолго до выхода на экраны. Речь в «Большом. Сезон» идет о постпандемийном сезоне 2021–2022 годов. Сейчас на носу 2023-й. Другая страна, другой театр. И проблемы совсем другие.

Вручили 19 декабря «Хрустальную Турандот» за честь, достоинство и вклад в искусство гендиректору Большого театра Владимиру Урину. Так и сказали, поздравляя: «Великому директору великого театра». Самое время снимать фильм о великих задачах, которые ему и театру теперь предстоят. И это уже не замена солиста с положительным ПЦР, а трудоемкое импортозамещение. В фильме из четырех упомянутых премьер две — зарубежных авторов. Пока они стоят в афише, а как закончится лицензия? До февраля театр во многом ориентировался на международную интеграцию, сейчас ему предстоит взращивать отечественные нивы. Для очередного фильма — тема самоигральная и точно не требующая привязки к брендовым концептам.

Автор — доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, редактор отдела культуры газеты «Известия»