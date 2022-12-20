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Амурский тигренок из Еврейской автономной области умер

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Фото: t.me/amurtigercenter
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Амурский тигренок, которого истощенным нашли вместе с его погибшим братом в Еврейской автономной области (ЕАО), умер. Об этом 20 декабря сообщает центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.

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«Скорее всего, длительное голодание и обезвоживание, и последовавшее за этим обморожение привели к отказу внутренних органов», — говорится в заявлении.

Точную причину смерти установит экспертиза.

На прошлой неделе жители ЕАО нашли на дороге двух истощенных тигрят, один из них погиб. Второго удалось выследить и отловить. Его доставили в центр «Тигр» в Приморье.

Специалисты предположили, что мать тигрят — тигрица Лазовка. В центре не исключили возможной трагедии с хищницей, которая не бросила бы тигрят.

В январе этого года в Приморском крае автомобилист насмерть сбил краснокнижного амурского тигра, который вышел на дорогу.

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