Амурский тигренок из Еврейской автономной области умер
Амурский тигренок, которого истощенным нашли вместе с его погибшим братом в Еврейской автономной области (ЕАО), умер. Об этом 20 декабря сообщает центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.
«Скорее всего, длительное голодание и обезвоживание, и последовавшее за этим обморожение привели к отказу внутренних органов», — говорится в заявлении.
Точную причину смерти установит экспертиза.
На прошлой неделе жители ЕАО нашли на дороге двух истощенных тигрят, один из них погиб. Второго удалось выследить и отловить. Его доставили в центр «Тигр» в Приморье.
Специалисты предположили, что мать тигрят — тигрица Лазовка. В центре не исключили возможной трагедии с хищницей, которая не бросила бы тигрят.
В январе этого года в Приморском крае автомобилист насмерть сбил краснокнижного амурского тигра, который вышел на дорогу.