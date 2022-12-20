Прокуратура проводит проверку после прорыва теплотрассы в Слюдянке
СУ СКР по Иркутской области совместно с региональной прокуратурой начали проверку по факту аварии на теплотрассе в Слюдянке, которая оставила без тепла около 5 тыс. человек в 137 многоквартирных домах. Прекращено теплоснабжение восьми социальных объектов.
В частности, надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства в сфере ЖКХ. Специалисты изъяли необходимую документацию, опрашивают сотрудников городской администрации и коммунальных служб, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
Проверка проводится по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Руководителю организации, эксплуатирующей тепловые сети на основе концессионного соглашения, прокуратура внесла представление.
Прорыв теплотрассы произошел накануне, 19 декабря. Без тепла остались дома Центрального района города. Сейчас в Слюдянке, по данным «Яндекса», около 10 градусов мороза.