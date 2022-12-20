СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на газопроводе в Чувашии
В Чувашии сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности по факту ЧП на газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 20 декабря.
«По факту происшествия на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день жители Вурнарского района Чувашии сообщили об огромном столбе пламени между деревней Кюльхири и селом Калинино. Они запечатлели на видео огромный огненный шар и дым. В МЧС заявили, что прорыв газа произошел во время ремонта на участке газопровода. Причиной названа утечка газа.
Как удалось выяснить «Известиям», помимо трех погибших, пострадали еще четыре человека. Позднее глава республики Олег Николаев подтвердил информацию о погибших. По его словам, в настоящий момент транзит газа продолжает идти в Европу.