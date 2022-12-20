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Spiegel сравнил введенный Евросоюзом потолок цен на газ с ситом

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Фото: REUTERS/Andrew Cullen
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В решении Евросоюза о введении потолка цен на газ множество дыр словно в сите, поэтому его воплощение в жизнь будет неэффективным. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет обозреватель журнала Spiegel Стефан Шульц.

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Как отмечает автор материала, существуют условия, при которых действие потолка цен и вовсе приостановят.

«Этот потолок напоминает сито. К примеру, он должен действовать на всех европейских площадках. Однако Еврокомиссия сохранила за собой право делать исключения. Для внебиржевых сделок он и вовсе не действует», — указывается в публикации.

Шульц добавляет, что принятый формат можно рассматривать только как попытку сохранить лицо. Функционировать такое решение, по его мнению, не будет.

«Нет сомнений в том, что потолок цен отменят в некоторых случаях. В частности, это может произойти, если граждане ЕС начнут потреблять больше газа, если слишком много танкеров с СПГ направят в Азию, если будет поставлена под угрозу стабильность газового рынка или если снизятся объемы топлива на важном газовом хабе TTF», — считает обозреватель.

В этот же день агентство Bloomberg написало, что потолок цен на газ может нарушить поставки газа в регион и усилить энергетический кризис. В статье отмечается, что хоть ограничение и может помочь предотвратить резкие колебания цен на газ, оно также может сделать ЕС более уязвимым перед нехваткой поставок и усилением конкуренции со стороны Азии.

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введенный Евросоюзом (ЕС) лимит цен на газ неприемлемым и счел это посягательством на рыночное ценообразование. По его словам, Москва однозначно ответит на такие действия, но ей понадобится время.

При этом, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ценовой потолок на газ вряд ли окажет серьезное влияние на трубопроводные поставки из России, но ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов.

В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что России нужно проанализировать принятое Евросоюзом решение по потолку цен на газ. По его словам, ответ может быть аналогичен, как в случае с потолком цен на нефть.

Россия неоднократно подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, проводимой Москвой с 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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