Дело по факту гибели подростка при пожаре в доме возбудили в Якутии
В Таттинском районе Якутии в результате пожара в частном жилом доме погиб 14-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по республике.
Пожар произошел вечером 19 декабря на улице Моростанская в селе Кыйы. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым огнем, рассказали ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского МЧС.
В процессе разбора завалов было обнаружено тело мальчика 2008 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил проведение исследований, пишет ИА SakhaNews.
Причины возгорания устанавливаются.
7 декабря сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело после пожара в доме на хуторе Усьман, в результате которого погибли двое детей. По данным СК, пожар начался, когда двухлетний мальчик и пятилетняя девочка остались дома одни без присмотра.