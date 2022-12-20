Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета в ДНР за сутки
Мир
Оппозиция в Австрии назвала потолок цен на газ в €180 неадекватной мерой
Мир
Президент Хорватии посоветовал премьеру поехать воевать на Украину
Армия
Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны
Наука
Ученые заявили об угрозе массового вымирания на Земле к 2100 году
Мир
Захарова заявила о тоталитарной цензуре Запада против медиа РФ
Мир
В Грузии заявили об участии властей Украины в отправке Саакашвили на родину
Мир
Болельщик сборной Аргентины по футболу умер во время праздничных гуляний
Мир
В магазинах Венгрии ввели ограничения на продажу продуктов
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на газопроводе в Чувашии
Мир
Синоптики спрогнозировали предстоящий год одним из самых жарких в истории
Мир
США заложили в бюджет более $17 млрд на ядерный арсенал

Возгорание на участке поврежденного газопровода в Чувашии локализовано

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газ идет по параллельным газопроводам в полном объеме после ЧП на магистрали в Чуваши. Возгорание локализовано. Об этом сообщили 20 декабря журналистам в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Огненный жар: в России увеличилось число жертв пожаров
Почему стало гибнуть больше людей и что мешает избежать трагедий

Как указали в компании, на участке магистрального газопровода «Уренгой – Центр-2» произошла разгерметизация с возгоранием.

Причины ЧП установит специально созданная комиссия.

По предварительным данным, три человека погибли, один пострадал.

Вопрос ликвидации последствий ЧП находится на контроле прокурора республики, на место происшествия выехал заместитель прокурора Чувашии Виталий Семенченко.

Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства России в области науки и техники Михаил Фалеев заявил, что ремонт газопровода может занять около трех дней.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022