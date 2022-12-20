Возгорание на участке поврежденного газопровода в Чувашии локализовано
Газ идет по параллельным газопроводам в полном объеме после ЧП на магистрали в Чуваши. Возгорание локализовано. Об этом сообщили 20 декабря журналистам в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Как указали в компании, на участке магистрального газопровода «Уренгой – Центр-2» произошла разгерметизация с возгоранием.
Причины ЧП установит специально созданная комиссия.
По предварительным данным, три человека погибли, один пострадал.
Вопрос ликвидации последствий ЧП находится на контроле прокурора республики, на место происшествия выехал заместитель прокурора Чувашии Виталий Семенченко.
Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства России в области науки и техники Михаил Фалеев заявил, что ремонт газопровода может занять около трех дней.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).