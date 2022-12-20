СМИ узнали о планах Apple перенести производство MacBook во Вьетнам

Американская корпорация Apple намерена частично перенести производство своих ноутбуков MacBook из Китая во Вьетнам. Произойти это должно к середине 2023 года, сообщила во вторник, 20 декабря, газета Nikkei со ссылкой на источники.

«Тем самым Apple пытается создать альтернативу для выпуска своей продукции за пределами КНР», — сказал собеседник издания.

Он также уточнил, что планы корпорации связаны с конфликтами Вашингтона и Пекина в области технологий. В том числе в качестве причины называется нарушение производственных циклов после введенных властями Китая ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

По информации издания, наладить производство во Вьетнаме к маю 2023 года поручено крупнейшему производственному партнеру Apple, Foxconn.

В настоящее время Apple ежегодно производит от 20 млн до 24 млн MacBook. Предприятия по их сборке расположены в китайских городах Чэнду и Шанхай.

Ранее, 3 декабря, The Wall Street Journal написала, что Apple ускорила процесс по переносу части своего производства за пределы Китая. По данным газеты, компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продукции в других странах Азии, особенно в Индии и во Вьетнаме. Издание отмечает, что этому поспособствовали недавние беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

28 ноября сообщалось, что неблагоприятная ситуация с COVID-19 и протесты на Foxconn Technology Group, самом большом в мире заводе по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу, могут привести к снижению производства в объеме до 6 млн смартфонов до конца года.