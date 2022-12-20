Актер Ярослав Бойко разводится с женой спустя 23 года брака
Актер Ярослав Бойко разводится со своей супругой, балетмейстером Рамуне Ходоркайте. Об этом сообщает Regnum со ссылкой документ, зарегистрированный 20 декабря в одном из судов Москвы.
Утверждается, что Бойко не выдвигал супруге каких-либо требований. Свой брак они зарегистрировали в 1999 году. За это время у пары родилось двое детей — сын Максим и дочь Эмилия. Кроме того, у Бойко есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской, родившийся в 2002 году.
Отмечается, что ранее Бойко подозревали в романе с коллегой по сцене Марией Порошиной, однако сам он эту информацию отрицал.
В конце ноября стало известно, что американский рэпер Канье Уэст и фотомодель, телеведущая Ким Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества.
Сообщалось, что Уэст должен будет ежемесячно выплачивать своей бывшей супруге по $200 тыс. в качестве алиментов. Официально пара развелась еще в марте этого года.