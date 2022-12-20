Псковский Госархив опубликовал рецепты треста столовых

Государственный архив Псковской области опубликовал рецепты блюд из архивных материалов Великолукского треста столовых. В архиве, в частности, предлагают самим приготовить «Зразы аппетитные» из мяса и сала-сырца, а также салат «Шпротный».

На 1 января рекомендовано сварить гороховый суп с топленым салом, чтобы «съесть его, вернувшись в дом после зимней прогулки», пишет Псковская лента новостей.

В архиве советуют читателям не просто приготовить блюда, но и снять на видео сам процесс приготовления, а потом выложить в соцсеть.

Псковское агентство информации добавляет, что новогодние блюда, опубликованные архивом, готовились по рецептам образца треста столовых 1974 года.

Ранее преподаватель в сфере правильного питания (ПП) Анастасия Силаева напомнила «Известиям», что салаты, которыми в России чаще всего угощают гостей на Новый год, имеют короткий срок хранения. Так, эксперт посоветовала готовить оливье накануне торжества, ведь его срок годности — не более 12 часов.