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БелАЗ намерен в свои самосвалы ставить российские дизель-генераторы

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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«Коломенского завод», входящий в АО «Трансмашхолдинг», будет комплектовать своими дизель-генераторами карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъемностью 220 т. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба белорусского автогиганта.

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До введения антибелорусских санкций БелАЗ оснащал флагманские самосвалы грузоподъёмностью 220 тонн двигателями Cummins и MTU. Затем импортным моторам пришлось искать подходящую замену, которой стали китайские агрегаты от Weichai Power. Сейчас свою силовую установку предложил российский «Коломенский завод», который известен своими тепловозами, электровозами, а также дизельными двигателями для локомотивов и дизель-генераторами для электростанций.

На предприятии сообщили, что создан опытный дизель-генератор 16-36ДГ, в основе которого лежит восьмицилиндровый комбинированный дизельный двигатель.

«Существующая испытательная база коломенского завода обеспечит проведение всех необходимых испытаний дизель-генераторов типа 16-36ДГ на основных эксплуатационных режимах карьерного самосвала. Мы готовы к серийному выпуску линейки двигателей для знаменитого белорусского завода», — рассказал генеральный директор подмосковного предприятия Игорь Щедров.

Установка имеет полную мощность 1700 кВт (2311 л.с.) и, как уверяют создатели, она не уступает импортным аналогам. Более того, тепловозостроители уверены, что этот генератор имеет больший ресурс, чем импортные аналоги.

До конца текущего года «Коломенский завод» передаст опытный образец силовой установки белорусскому производителю карьерной техники, чтобы инженеры БелАЗа установили 16-36ДГ на 220-тонный самосвал серии 7530. Затем последуют карьерные испытания машины, по итогам которых будут определены объемы поставок на 2023 год.

28 июня российский автопроизводитель КамАЗ представил новый шарнирно-сочлененный карьерный самосвал «Геркулес» полной массой 75 т. Серийное производство модели запустят в 2023 году. Автомобиль оснащается турбодизелем, но двигатель внутреннего сгорания выполняет роль генератора, а колесные пары вращают электродвигатели мощностью до 653 лошадиных сил. Других подробностей о дизель-электрической силовой установке нет. Выпуск новой линейки самосвалов позволит отказаться от закупки импортных моделей от Caterpillar, Volvo и БелАЗ.

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