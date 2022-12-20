«Столото» объявило победителей конкурса грантов для НКО

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги второго этапа ежегодного конкурса грантов для некоммерческих организаций, сообщили в пресс-службе компании.

Совет по благотворительной деятельности «Столото», проанализировав представленные на конкурс проекты, выбрал четырех победителей из 80 поданных на конкурс заявок. Ими стали Благотворительный фонд «Дети+», частное учреждение комплексного социального обслуживания «Дом с маяком», Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района Омской области и АНО по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт».

Каждый проект из числа победителей конкурса получит грант в размере 500 тыс. рублей, заявили представители «Столото». Еще 2 млн рублей было распределено между победителями первого этапа конкурса, итоги которого подведены 1 июля 2022 года.

«В этом году мы получили в общей сложности 169 заявок на участие в конкурсе благотворительных грантов от различных социальных учреждений и благотворительных фондов. Выбирать из всех представленных на конкурс проектов было очень трудно, потому что хочется помочь реализоваться каждой из этих замечательных инициатив. Мы постарались сделать так, чтобы помощь была оказана по различным направлениям», — отметила директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» Оксана Тубман.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.