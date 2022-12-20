Первую в Казани экологичную елку откроют на набережной Казанки

В Казани откроют первую в городе экологичную елку. Ее установили на сцене-подиуме у набережной реки Казанки. Проект реализует Дирекция парков и скверов в рамках Стратегии развития Казанки.

ИА «Татар-информ» в Фонде «Институт развития городов Татарстана» рассказали, что высота экоелки составит 4 м. Ее сделали из переработанного вторсырья. Речь идет о гранулах, изготовленных из 460 кг производственных отходов. Мишуру жители Казани сдавали на переработку в рамках акции «Да, мишура!».

Участок набережной, где установили экоелку, благоустроили в соответствии со Стратегией развития прибрежных территорий реки Казанки. Ее разработали по инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова. Цель — создание крупнейшей в стране экосистемы из 12 прибрежных парков.

Inkazan.ru уточняет, что у жителей Казани будет возможность встретить Новый год на двух площадках — в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан». Об этом рассказал начальник городского управления культуры Азат Абзалов. Праздничная программа у «Чаши» рассчитана до 02.00, а на «Черном озере» она продлится на час дольше.

Елочные городки в районах столицы Татарстана будут работать в новогоднюю ночь до 03.00.