Обнаружен неизвестный автограф композитора Рахманинова

В Российском национальном Музее музыки сотрудники обнаружили неизвестный автограф Сергея Васильевича Рахманинова. Речь идет о дарственной надписи великого композитора на фотопортрете – прежде о существовании этого документа ученые не знали. Главный эксперт музея по фондам Наталья Тартаковская рассказала «Известиям», что с находкой связана загадка.

«Фонд С.В.Рахманинова в Музее музыки достаточно велик — 3740 единиц хранения. Но материалы, связанные с Рахманиновым, хранятся и в других коллекциях — живописи, фотографии, печатных источников, а также в некоторых личных фондах. И вот в фонде советского трубача Сергея Николаевича Еремина был обнаружен фотопортрет Рахманинова. Главная ценность этого портрета – в том, что в нем есть автограф, он подписан, и стоит дата 26 марта 1916 года. Но есть и загадка: имя адресата посвящения, то есть человека, которому Рахманинов подарил этот портрет, тщательно затерто — так, что его прочитать невозможно», — отметила специалист.

По словам Тартаковской , находки в фондах происходили неоднократно — какие-то из них более крупные (например, обнаруженная в 2002 году рукопись произведения Рахманинова, считавшегося потерянным), какие-то менее существенные. Но сегодня понятно, что любой автограф этого композитора — уже большая ценность, и он должен быть введен в научный оборот.

В сентябре народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев исполнили сонаты Рахманинова в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича. Произведения этого композитора входят в золотой музыкальный фонд.