В Чувашии сообщили о транзите газа в Европу по поврежденному газопроводу
По газопроводу, который был поврежден в Чувашии, идет транзит газа в Европу, он является магистральным. Об этом 20 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Олег Николаев.
«Это магистральный газопровод, оттуда не запитывается газом территория Чувашской Республики. Это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны», — пояснил он.
Николаев также добавил, что в результате взрыва на газопроводе погибло три человека.
«Работали, по предварительной информации, четыре человека. Трое из них, к сожалению, погибли при резком возгорании газа. Один человек, водитель, уцелел, сейчас находится в шоковом состоянии», — сообщил глава региона.
Ранее в это день жители Вурнарского района Чувашии сообщили об огромном столбе пламени между деревней Кюльхири и селом Калинино. Они запечатлели на видео огромный огненный шар и дым. В МЧС заявили, что прорыв газа произошел во время ремонта на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Причиной названа утечка газа.
Как удалось выяснить «Известиям», помимо трех погибших пострадало еще четыре человека.