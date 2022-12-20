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Символы российского хоккея показали в дизайне лотерейных билетов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Континентальная хоккейная лига в партнерстве создали и запустили в продажу лотерейные билеты моментальных (бестиражных) лотерей в специальном дизайне, посвященном российскому хоккею. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

На билетах изображена хоккейная атрибутика, символика КХЛ, Кубок Гагарина и талисманы российских хоккейных клубов.

«Специально для хоккейных болельщиков мы разработали дизайн моментальных лотерей с изображением символов любимой игры и команд КХЛ. Стерев скретч-слой, обладатель такого билета может сразу узнать, выиграл он или нет, и на месте получить выигрыш в размере до 1 000 рублей. В точках собственной розницы „Столото“ на аренах КХЛ для участников также доступны билеты и выплата выигрышей по билетам других гослотерей, распространяемых под брендом „Столото“», — отметил директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

В настоящее время такие лотерейные билеты можно приобрести на отдельных ледовых аренах Москвы, Челябинска и Нижнего Новгорода. В дальнейшем они будут доступны и в других городах страны.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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