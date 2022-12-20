Вышел туристический путеводитель по Мытищам

Из печати вышла книга-путеводитель по Мытищам, об этом 20 декабря говорится в сообщении на сайте администрации города.

Автором книги стал глава комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты Мытищ Сергей Егоров.

«10 маршрутов по Мытищам. Туристический путеводитель по округу и окрестностям» ориентирован как на велосипедистов, так автомобилистов и пеших туристов.

«Книга обобщает как краеведческий опыт автора, результаты его исследовательской работы по истории родного края, так и его опыт велосипедиста и экскурсовода. В путеводителе предложены маршруты по различным интересным уголкам Мытищинского района», — отмечается в сообщении.

К описанию маршрутов прилагается карта с нанесенными точками остановок с координатами для GPS навигатора.

Путеводитель издан по программе инициативного бюджетирования, за издание проголосовали несколько тысяч мытищинцев. Тираж будет распространен в библиотеках и школах округа.

Презентация книги состоится 3 февраля, на мероприятии проведут краеведческую викторину и разыграют экземпляры путеводителя.

Накануне, 19 декабря, в Москве открылась мультимедийная интерактивная выставка «Время культуры». Гостей приглашают в познавательное путешествие в Россию XIX века через призму культурных событий.

Проект реализуется АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Российского фонда культуры.