Водитель снегохода провалился под лед и погиб на Волге под Саратовом
В Саратовской области на реке Волге водитель снегохода провалился под лед. Мужчина утонул.
Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Саратовскую областную службу спасения, во вторник, 20 декабря, на пульт дежурного поступила информация о том, что у села Теликовка под лед провалился человек на снегоходе.
Тело погибшего извлекли из воды спасатели и передали следственно-оперативной группе. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Агентство напоминает, что в Саратовской области выход на лед водных объектов запрещен в периоды с 25 ноября по 25 декабря и с 15 марта по 20 апреля.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике утонул полицейский, который очищал озеро Каракель от мертвых лебедей.