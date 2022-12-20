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Читатели «Гуаньча» раскритиковали обращение минобороны Украины

Читателей «Гуаньча» возмутило обращение минобороны Украины о готовности разделить победу с 52 странами
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Фото: REUTERS/Stringe
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Читатели китайской газеты «Гуаньча» раскритиковали обращение минобороны Украины, в котором содержатся слова благодарности в адрес помогавшим Киеву странам.

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Ранее, 18 декабря, украинское ведомство опубликовало видео, в котором были показаны фотографии иностранных наемников, выступающих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), и флаги 52 государств. Подпись к ролику гласила, что Киев «готов разделить победу поровну с 52 странами». В их числе оказался и Тайвань, который Китай считает частью своей территории.

«Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая», — написал один из комментаторов.

«Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет», — указал второй.

«Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение», — отметил третий.

Ряд других пользователей призвали установить жесткие правила для киевских властей, в случае если они будут и дальше «устраивать провокации».

Ранее, в конце ноября, читатели «Гуаньча» поддержали экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель после ее слов о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Пользователи китайского портала также посочувствовали Меркель после ее признания о том, что ей не дали наладить диалог с Россией до начала спецоперации на Украине.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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