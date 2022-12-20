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Новые кроссоверы Toyota RAV4 вновь стали доступны для россиян

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Фото: toyota.ru
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В Россию привезли партию новых кроссоверов Toyota RAV4 2022 года выпуска. Автомобили доступны с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 171 л.с., сообщил 20 декабря портал Autonews.

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Какие автомобили стали стали доступны по параллельному импорту

Популярные кроссоверы японского бренда попали в РФ по схеме параллельного импорта. Портал отметил, что наибольшее количество предложений зафиксировано в Краснодаре.

Полноприводный кроссовер доступен в комплектации с бензиновым силовым агрегатом объемом 2 л, мощностью 171 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором.

В пакет опций входzт система ABS, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновения, парктроники, а также система контроля за полосой движения. В салоне новой машины установлен мультимедийный дисплей. За комфорт отвечают климат-контроль и подогрев передних сидений.

Стоимость RAV4 у продавца начинается от 3,54 млн рублей.

2 декабря Toyota сообщила, что в 2023 году представит новый трехрядный кроссовер Highlander, который получит более просторный салон и приставку Grand к названию. Премьера машины состоится 8 февраля 2023 года, накануне Чикагского автосалона. Никаких фото новинки компания пока не публикует, в печать просочился только тизер модели. На нем нарисована оригинальная корма машины, которая по стилю заметно отличается от привычного Highlander: задние фонари соединены плашкой с названием модели. Чуть ниже видны шильды с надписями Hybrid Max и Platinum, они указывают на гибридную силовую установку и уровень оснащения машины. Новая машина, скорее всего, разделит техническую часть с Crown Hybrid Max, которая дебютировала в начале 2022 года. В установку входят турбомотор объемом 2,4 л и электромотор. Известно, что суммарная отдача гибрида составит 344 л.с.

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