Шоколадную фабрику запустят в Подмосковье по программе «Земля за 1 рубль»
В подмосковном Егорьевске запустят производство суфлейных конфет и конфет на основе нуги и мягкой карамели. Проект реализует компания «Машины сладости».
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства инвестиций, промышленности и науки сообщает, что область передала компании земельный участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Проект крупного кондитерского предприятия будет реализован на арендованном участке площадью более 28 га.
По словам министра инвестиций Московской области Екатерины Зиновьевой, из-за прекращения в России маркетинговой деятельности нескольких международных компаний, которые работали в пищевой отрасли, актуальность развития собственных производств возросла. Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей. Завод планируют запустить в IV квартале 2025 года. Будет создано около 500 рабочих мест.
«Машины сладости» планирует создать рядом с кондитерской фабрикой парк развлечений, где будут проходить мастер-классы по созданию конфет, тортов и мороженого.
В конце ноября сообщалось, что в подмосковной Коломне наладили производство бумажных пакетов. Застройщик — ООО «Архбум-Упак». Предприятие площадью почти 8 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию после ремонта на территории «Архбум-Упак».