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Путин: военные в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования

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Президент России Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле 20 декабря заявил, что страна восхищается отвагой людей, которые встали на защиту Родины.

«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые <...> выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий», — сказал он.

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Глава государства добавил, что участники специальной военной операции также помогают наладить мирную жизнь в новых российских регионах.

В начале декабря Путин, общаясь в Кремле с военнослужащими, которые были награждены «Золотыми Звездами» Героев России заявил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе специальной военной операции.

Путин тогда также отметил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой — герой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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