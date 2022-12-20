Автор Newsweek Рахман: Россия развернула непобедимое оружие Путина, систему «Авангард»
Россия активно разворачивает считающуюся непобедимой новейшую боевую систему «Авангард». Об этом 20 декабря написала репортер Newsweek Халеда Рахман.
«Авангард» был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых [президент РФ] Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Этот комплекс способен летать со скоростью в 27 раз выше скорости звука, и его невозможно перехватить», — напомнила автор.
Представляя «Авангард», российский лидер заявил о способности системы совершать резкие маневры на пути к цели, что делает ее неуязвимой для противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в материале.
В статье отмечается, что, по данным аналитиков, комплекс способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку, он может пролететь над Антарктидой и приблизиться к США с юга. «Авангард» создан для проникновения в систему американской противоракетной обороны и ударов по критически важным целям, заключается в статье.
Ранее, 17 декабря, в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».
Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.