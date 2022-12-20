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Автор Newsweek Рахман: Россия развернула непобедимое оружие Путина, систему «Авангард»

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Россия активно разворачивает считающуюся непобедимой новейшую боевую систему «Авангард». Об этом 20 декабря написала репортер Newsweek Халеда Рахман.

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«Авангард» был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых [президент РФ] Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Этот комплекс способен летать со скоростью в 27 раз выше скорости звука, и его невозможно перехватить», — напомнила автор.

Представляя «Авангард», российский лидер заявил о способности системы совершать резкие маневры на пути к цели, что делает ее неуязвимой для противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в материале.

В статье отмечается, что, по данным аналитиков, комплекс способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку, он может пролететь над Антарктидой и приблизиться к США с юга. «Авангард» создан для проникновения в систему американской противоракетной обороны и ударов по критически важным целям, заключается в статье.

Ранее, 17 декабря, в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.

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