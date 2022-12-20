Перечень участников программы «Свой дом в Арктике» расширили

В Мурманской области расширили перечень категорий участников программы «Свой дом в Арктике». Соответствующие поправки приняла региональная дума.

Как уточняет ИА «Би-порт», заявителем при использовании материнского капитала для строительства может быть не только сама получательница, но и ее супруг.

Часть изменений касается и участников специальной военной операции. В эту категорию включены участники добровольческих формирований, ветераны боевых действий или их супруги, супруги погибших или умерших ветеранов, близкие родственники участников СВО и ветеранов (инвалидов) боевых действий. Таким образом, эти категории приравняли к многодетным семьям.

Допускается также оформление домов, построенных по программе «Свой дом в Арктике», в общую собственность. В министерстве строительства агентству отметили, что внесенные изменения основываются на многочисленных обращениях тех, кто хотел участвовать в программе, но не мог.

На данный момент по программе выдали 126 сертификатов на общую сумму 145,5 млн рублей.