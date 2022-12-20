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Москвичи смогут получать копии архивных документов о правах на жилье онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Копии архивных документов о правах на жилье будут предоставляться жителям Москвы в электронном виде. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства города во вторник, 20 декабря.

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«Получить копии документов о правах на объекты жилищного фонда, зарегистрированных до 31 января 1998 года, можно будет в электронном виде на сайте мэра и правительства Москвы», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Услуга по предоставлению информации о зарегистрированных правах на жилье до 1998 года является одной из наиболее востребованных. Ежегодно от граждан поступает свыше 25 тыс. запросов, пишет РИАМО.

До настоящего времени получить копии правоустанавливающих документов на объекты жилищного фонда можно было только в МФЦ на бумажном носителе.

Теперь получение архивных копий правоустанавливающих документов стало доступно онлайн в любое время и вне зависимости от местонахождения заявителя.

Также сообщается, что теперь получение усиленной квалифицированной электронной подписи, которую используют для получения электронных услуг департамента городского имущества, станет бесплатным, сообщается на сайте kp.ru. Информацию о порядке предоставления УКЭП будут направлять в личный кабинет mos.ru после одобрения заявки.

Для жителей Москвы доступны 28 госуслуг, связанных с имущественно-земельной и жилищной сферой. В конце июля 2022 года у москвичей также появилась новая возможность — теперь они могут заключать договоры социального найма и дополнительные соглашения к ним онлайн, сообщается на сайте aif.ru.

28 октября в Минцифры РФ сообщили, что россияне с февраля 2023 года смогут входить на портал «Госуслуги» при помощи биометрии. Таким способом входа смогут пользоваться только те пользователи, которые зарегистрировались в единой биометрической системе (ЕБС).

До этого, 9 августа, руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик BPM-платформы POLYCODE Людмила Богатырева отметила в беседе с «Известиями», что хранение данных в ЕБС позволит определить круг обладателей биометрии, контролировать защищенность данных и более оперативно выяснять, по чьей вине произошла утрата данных.

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