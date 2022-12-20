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Минобороны заявило, что ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 в ДНР

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Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России за сутки сбили в Донецкой Народной Республике (ДНР) три украинских самолета, среди которых оказались два МиГ-29, и два вертолета. Об этом 20 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинские МиГ-29 были сбиты в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское ДНР. Помимо них, ВКС России сбили самолет Су-25, а также два вертолета Ми-8.

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«Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово в Луганской Народной Республике (ЛНР), Волноваха, Новоандреевка ДНР и Великие Копани в Херсонской области», — отмечается в сводке Минобороны.

18 декабря в Минобороны РФ опубликовали кадры, на которых было запечатлено, как экипажи многоцелевых истребителей Су-35 ВКС России в ходе боевого вылета обнаружили и уничтожили самолет украинских националистов.

8 декабря Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону СВО при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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